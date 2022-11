La mamma di Mancini: "Mondiali? Con Roberto evitiamo il discorso, è un tasto dolente"

Mamma Mancini: "Mondiale? Non ne parliamo molto..."

La mamma del commissario tecnico azzurro svela anche come il discorso Mondiale in casa Mancini sia quasi un tabù: "Non ne parliamo molto, è un tasto dolente", dichiara la Signora Marianna che poi aggiunge: "Poi lui non c'entra nulla, può capitare che un giocatore sbagli un rigore". Mamma Mancini ha anche dichiarato che guarderà i Mondiali ma "molto più rilassata, tiferò per chi giocherà meglio" e sulla squadra preferita non sembra aver dubbi: "Il Brasile ma dovrei conoscere meglio la rosa che andrà ai Mondiali". Infine, sulla presenza di Mancini in Qatar, la mamma glissa: "Non credo ci andrà".