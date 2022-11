Italia, Mancini boccia il 3-4-3: "In Austria non ha funzionato"

VIENNA (AUSTRIA) - Niente drammi ma comunque un senso di amarezza per la sconfitta con cui la sua Italia ha chiuso un 2022 già segnato dalla mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar. E prorpio nel giorno in cui la Coppa del Mondo è iniziata ( con il successo dell'Ecuador sui padroni di casa nel match inaugurale) Roberto Mancini si ritrova a commentare il ko nell'ultima amichevole dell'anno sul campo dell' Austria .

Bocciato il 3-4-3

"Peccato aver chiuso con una sconfitta - dice il ct azzurro dopo il 2-0 incassato a Vienna -. Nel primo tempo loro ci hanno messo in difficoltà e ci hanno fatto soffrire col pressing. Nel secondo siamo andati bene e ho visto un'ottima squadra. Ci è mancato il gol per un po' di sfortuna e poca precisione Il 3-4-3 iniziale? Non ha funzionato bene, perché non abbiamo pressato come avremmo dovuto con gli attaccanti".