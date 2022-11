Austria-Italia 2-0, le pagelle: Verratti sopraffatto, Chiesa voglia e tensione

Le pagelle di Austria-Italia, ultima amichevole del 2022 per gli azzurri che a Vienna sono stati sconfitti 2-0.

Il Ct Mancini5 Giorno triste, partita triste, sconfitta triste. Anno triste. L’unica consolazione: a Vienna è finito il 2022 azzurro. Questi 90’ sono un passo indietro che, dopo Tirana, nessuno si aspettava. Donnarumma 5,5 Fa 50 in Nazionale, ma c’è poco da festeggiare. Il 2-0 con la punizione di Alaba da 25 metri arriva per un suo errore: è sulla traiettoria della palla, ma la sfiora appena. Poi però ci sono tre interventi decisivi per evitare il 3-0. Gatti 5 Va in difficoltà quando Arnautovic lo punta. Un tempo di sola sofferenza. Scalvini (dal 1’ st) 5,5 In difesa sono complicati i primi minuti della ripresa, poi l’Austria diventa meno arrembante e l’atalantino respira un po’. Bonucci 5,5 Gli austriaci arrivano da tutte le parti, difendersi è un’impresa nel primo tempo e all’inizio del secondo. Provvidenziale la sua deviazione su tiro in piena area di Seiwald. Acerbi 5 Regala una palla-gol ad Adamu che la manda, per fortuna dell’interista, a sbattere sul palo. Ma anche tutto il resto è poca cosa.

Di Lorenzo 5 Spinta lenta e incerta e tanta difficoltà nella fase difensiva. Si fa male a una mano e viene sostituito all’intervallo. Zaniolo (dal 1’ st) 5,5 Lo spirito è giusto, il piede no. Parte a destra e poi, quando esce Raspadori, passa al centro dell’attacco e infine va a sinistra. Barella 5 Zero assoluto in costruzione, ma fa anche di peggio, come quando si fa portare via la palla da Seiwald che va vicino al 2-0. Quando nel secondo tempo l’Italia ha un po’ più di possesso, sbaglia la misura dei lanci. Miretti (dal 45’ st) sv Un altro esordiente per Mancini. Pochi minuti però sufficienti per salvare un a situazione pericolosa in area azzurra. Verratti 4,5 Per 45’ se lo mangiano in mezzo al campo, la sua tecnica viene sopraffatta dall’energia di Schlager. Che gli strappa il pallone e lo trasforma nel primo gol austriaco. Non solo, è suo il fallo su Adamu per la punizione del 2-0 di Alaba. Di sicuro una delle sue peggiori partite in Nazionale, anche se nel secondo tempo si fa vedere un po’ di più. Dimarco 5 Come Di Lorenzo, non riesce ad attaccare né a sostenere Grifo. E’ un po’ meno vago nella ripresa, però il sinistro non è preciso come a Tirana.