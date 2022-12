Italia, è questa la nuova maglia? Sarebbe clamorosa: qualcosa di mai visto prima

ROMA - Il sito specializzato 'Footy Headlines' ha pubblicato le prime immagini di quella che, all'80%, dovrebbe essere la maglia da trasferta dell' Italia per il 2023 targata Adidas . Secondo il portale, sono molto elevate le possibilità che il design finale sia effettivamente quello mostrato in esclusiva sul sito stesso.

Italia, la maglia 'away' si basa sul...marmo

La maglia da trasferta dell'Italia targata Adidas avrebbe infatti la stessa ispirazione del kit casalingo: il marmo. Ciò che renderebbe unica la maglia da trasferta degli azzurri è il design grafico. Vanta infatti un motivo marmorizzato in blu scuro/blu con alcuni dettagli dorati. In termini di colori, il kit da trasferta è "Off White/Navy". Tuttavia il colletto e i polsini delle maniche non sono ancora stati confermati.

Alcuni giorni fa, Puma ha ufficialmente detto addio alla nazionale italiana. Dal 1° gennaio 2023 sarà Adidas il fornitore ufficiale dei kit della Figc. Il design scelto dal noto marchio tedesco per la maglia casalinga degli azzurri di Mancini dovrebbe invece essere quella con i colori tradizionali: un look elegante in blu, bianco e oro con un sottile design in marmo, che circonda anche il tricolore, più dettagli dorati sul colletto. Le novità principali riguarderanno la maglia pre-partita, dominata da un grigio chiaro (tendente al bianco) con un design grafico ispirato al marmo che richiama il tricolore con le maniche colorate di verde e rosso, e la maglia remake che riporta il design del modello utilizzato nel 1990: è principalmente blu, con tre strisce tricolori sui fianchi. La maglia del portiere si ispira invece a quella indossata da Dino Zoff ai Mondiali del 1974: è dominata da un grigio chiaro con loghi e applicazioni blu. La giacca di rappresentanza e la polo sono invece dominate da un blu-navy.