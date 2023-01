Morte Vialli, il discorso da brividi all'Italia prima della finale degli Europei

Prosegue la commozione per la scomparsa di Gianluca Vialli, morto all'età di 58 anni dopo aver perso la battaglia contro un tumore al pancreas. Tra i messaggi e le dediche per l'ex attaccante e capo delegazione dell'Italia, in tanti stanno condividendo i suoi discorsi da brividi, come quando parlò della sua malattia. In questo forte momento di dolore per il calcio italiano, ci si vuole ricordare anche del suo discorso prima della finale degli Europei del 2021, con il trionfo proprio dell'Italia contro l'Inghilterra a Wembley.