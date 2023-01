Vialli, il ricordo di De Laurentiis: "Campione e uomo fantastico"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha ricordato Gianluca Vialli con un post su Twitter. Pochi caratteri per celebrarlo rispetto ad una carriera fantastica ma anche un appello per "sostenere la ricerca contro i tumori". Un modo per tenere accesa l'attenzione su una malattia contro la quale si continuerà a studiare per affrontarla. De Laurentiis è stato sintetico nel suo omaggio al campione scomparso all'età di 58 anni: "Un male terribile si porta via un uomo fantastico come Gianluca Vialli. Nel suo ricordo facciamo ogni sforzo per sostenere la ricerca contro i tumori. Ciao Gianluca, grande campione".