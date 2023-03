Mancini: "Zaniolo al Galatasaray? Gli servirà". Poi parla dell'Italia a Napoli

ROMA - "Abbiamo ritrovato l’entusiasmo. Il nostro obiettivo non è solo quello di vincere la Nations League a giugno, ma fare il massimo in tutte le competizioni. Vogliamo riportare i mondiali in Italia“. Queste le parole del ct della nazionale italiana, Roberto Mancini, a margine della presentazione della partnership tra Telepass e Figc. Il prossimo impegno degli azzurri sarà contro l'Inghilterra, match in programma il 23 marzo al Maradona di Napoli valido per le qualificazioni a Euro 2024: “Sarà una gara tosta ed impegnativa e partire bene è importante, ma abbiamo bisogno di gente che conosce questa partita. Se farò pochi esperimenti? Forse…". "Bonucci e Raspadori? Bisogna sempre essere positivi, mancano ancora circa 20 giorni e la speranza è di recuperare tutti i ragazzi così da poter scegliere. Non sarebbe bello per noi non poter contare su giocatori che sono importanti e sono fuori da un po’ di tempo”, ha aggiunto Mancini.