Mancini svela il nome dell'attaccante straniero che vorrebbe nell'Italia

L'Italia ha vinto l'Europeo nel 2021 eppure da anni uno dei problemi principali riguarda l'attacco nonostante i tantissimi gol di Immobile e l'esplosione di Raspadori a cui sono affidate le sorti del reparto per i prossimi anni (per questo Mancini si augura che torni presto dopo l'infortunio). Oltre al centravanti della Lazio, nel corso di questi anni, non sono esplosi altri attaccanti capaci di risultare determinanti anche con la maglia dell'Italia. Forse anche per questo motivo il ct Roberto Mancini si è lasciato scappare il nome di un calciatore straniero che avrebbe voluto con sé nel gruppo azzurro.