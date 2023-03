Fase élite, l'Italia batte l'Ucraina e vola alle finali dell’Europeo

L’Italia U17 di Bernardo Corradi si qualifica alle finali degli Europei a Budapest battendo per 3-0 l’Ucraina nell'ultima gara del loro girone. Decisive le reti di Ravaglioli, Liberali e Mendicino. Gli Azzurrini chiudono con 7 punti, condividendo la prima piazza del Gruppo 6 con la Repubblica d’Irlanda, che chiude prima per una miglior differenza reti. L'Italia chiude dunque al secondo posto ma la qualificazione è raggiunta, dato che le prime due del girone staccano il pass per la rassegna continentale. "Aldilà del risultato eclatante – dichiara Corradi al termine della partita – mi aspettavo dai ragazzi una prestazione del genere. Negli ultimi giorni abbiamo lavorato più sulla testa che sulle gambe perché a questa età devono imparare credere di più in loro stessi".