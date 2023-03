Italia-Inghilterra, minaccia shock a Napoli: "Ti verranno a prendere..."

NAPOLI - Giovedì 23 marzo l'Italia del ct Mancini è pronta ad affrontare a Napoli l'Inghilterra per il match valido per le qualificazioni al prossimo Europeo. A sostenere la nazionale inglese arriveranno circa 3.000 tifosi direttamente dal Regno Unito e la paura di rivivere i disordini accaduti con i sostenitori dell'Eintracht Francoforte nel capoluogo campano è molta. La tensione che aleggia è amplificata a causa di una e-mail minatoria scritta dai tifosi napoletani e ricevuta da Garford Beck, l'organizzatore dell'amichevole tra le tifoserie che si svolge in segno di fair play prima della partita e che stavolta rischia di essere annullata.