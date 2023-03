"Italia-Inghilterra, tifosi ospiti preoccupati: tensione e poche informazioni"

Philip Willan, corrispondente in Italia del quotidiano inglese The Times, sottolinea i timori d'Oltremanica in vista del match tra Italia e Inghilterra in programma giovedì al Maradona e valido per le qualificazioni a Euro 2024. A Napoli sono in arrivo 2500 supporters britannici e le immagini ancora vivide dei violenti scontri della scorsa settimana con gli scatenati ultras dell'Eintracht non lasciano tranquilli.

Tisosi inglesi preoccupati

"Anche i tifosi inglesi - spiega il reporter - sono preoccupati, so che la partita tra tifoserie che si gioca di solito è stata annullata per minacce ricevute da un organizzatore inglese, che poi si è consultato con le autorità italiane ed europee. Inoltre, i normali tifosi sono un po' in agitazione per la logistica, per mancate informazioni da parte degli italiani su come svolgere il trasferimento allo stadio. Ma si sa che anche le autorità italiane sono preoccupate per gli ultras napoletani e inglesi. C'è oggi ormai una facilità di organizzarsi sui social per i tifosi violenti, che potrebbero essere attratti a venire qui a creare guai scontrandosi con napoletani altrettanto violenti. L'episodio recente con i tifosi tedeschi a Napoli crea un'atmosfera particolare".