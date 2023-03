Donnarumma ricorda Vialli con un video e una dedica commoventi

COVERCIANO - L'Italia di Mancini riparte da Coverciano e dalle qualificazioni agli Europei del 2024 e lo fa, purtroppo, senza Gianluca Vialli. L'assenza di "Luca", come era chiamato da tutti, pesa nel cuore del ct e dei calciatori che l'hanno conosciuto in azzurro e che insieme a lui hanno vissuto la cavalcata straordinaria degli ultimi Europei. Non a caso Donnarumma, protagonista del trionfo di Wembley, su Instagram ha voluto ricordare Vialli con un breve video, in cui i due si abbracciano in campo, e una dedica commovente: "MANCHI...e in questi giorni ancora di più".