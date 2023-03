Italia U19, super sfida con la Germania per gli Europei: dove vederla

BREMA (GERMANIA) - Non solo la Nazionale di Mancini, i riflettori si accendono anche sull'Italia Under 19 di Alberto Bollini che mercoledì 22 marzo scende in campo al Weserstadion di Brema contro i padroni di casa della Germania nell'esordio della seconda fase di qualificazione dell’Europeo di categoria. Inseriti nel gruppo 2 insieme alla Germania, alla Slovenia e al Belgio, gli Azzurrini dovranno lottare per conquistare il primo posto nel girone, l’unica possibilità concessa per accedere alla fase finale della rassegna continentale in programma a Malta dal 3 al 16 luglio.