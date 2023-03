Napoli in festa: tutta la città diventa azzurra anche per la Nazionale

NAPOLI - Napoli si colora sempre più di azzurro. Il capoluogo campano, che sta vivendo con grande attesa la conclusione del campionato (che vede gli uomini di Spalletti dominare la classifica), è pronta ad a ccogliere la Nazionale di Roberto Mancini, che domani sfiderà l'Inghilterra allo stadio Diego Armando Maradona. Tantissime le iniziative che stanno animando la città. Dalle maglie esposte agli spettacoli organizzati sul lungomare. Il Maschio Angioino e la Fontana del Nettuno sono state illuminate d'azzurro. Ai Quartieri spagnoli sono state installate tra i balconi delle attrezzature che hanno permesso di mettere in mostra le maglie della Nazionale , precedentemente presentate attraverso un evento chiamato Nuvole d'Azzurro e che si è svolto tra piazza Dante, Quartieri Spagnoli e via Partenope.

La Nazionale torna a giocare a Napoli dopo quasi dieci anni. L'ultima volta fu il 15 ottobre del 2013, quando pareggiò 2-2 con l'Armenia. Per ritrovare una vittoria dell'Italia a Napoli bisogna tornare indietro al 15 novembre 1997, quando gli azzurri (allora guidati da Cesare Maldini) sconfissero la Russia 1-0, nello spareggio per la qualificazione ai Mondiali del 1998 in Francia. Decise la sfida Pierluigi Casiraghi.

Italia-Inghilterra, venduti 2500 biglietti agli inglesi

Saranno 2500 i tifosi inglesi presenti domani sera allo stadio Diego Armando Maradona. Lo ha riferito il prefetto di Napoli Claudio Palomba. "Arriveranno in questo caso in ordine più sparso, alcuni con dei charter o voli di linea, altri in maniera differenziata". Il sindaco Gaetano Manfredi, attraverso un'ordinanza, ha vietato la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e super alcoliche, in alcune zone della città, dalle ore 7 di giovedì 23 marzo fino alle ore 24, oltre che all'interno dello Stadio Maradona.