Italia-Inghilterra, Southgate in estasi davanti alla statua di Maradona

NAPOLI - Ci siamo. Stasera si apre un nuovo capitolo per la Nazionale di Roberto Mancini, quello che porterà verso gli Europei 2024, con il primo impegno ufficiale del girone C, che sarà contro l'Inghilterra. Gli azzurri tornano a Napoli a distanza di quasi dieci anni, nello stadio del Dio del calcio, Diego Armando Maradona. Mancini chiede aiuto al capoluogo partenopeo, alla sua gente e all'entusiasmo degli oltre 40 mila tifosi che saranno sugli spalti, per partire nel migliore dei modi. Ieri intanto, il ct degli inglesi Gary Southgate nel giorno di rifinitura della sua squadra, è rimasto estasiato davanti la statua di Maradona. Un pezzo d'arte realizzato da un'idea di Stefano Ceci, ex manager di Diego che riproduce esattamente in 3d, il piede del Pibe de Oro. Southgate è rimasto per qualche secondo immobile a guardare, quasi incredulo, difronte, è proprio il caso di dirlo, a tanta bellezza.