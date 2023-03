Italia-Inghilterra, Mancini e la commovente dedica all'amico Vialli

NAPOLI - A distanza di un anno da quella terribile sconfitta di Palermo contro la Macedonia del Nord, che eliminò l'Italia dalla corsa verso il Mondiale, stasera gli azzurri iniziano un nuovo capitolo. Quello delle qualificazioni a Euro 2024. L'avversario di giornata a Napoli, sarà l'Inghilterra. Le parole del ct Roberto Mancini: "L'Inghilterra è tra le nazionali migliori al Mondo. Per noi sarà difficile, ma anche per loro non sarà una passeggiata, qualche problema gle lo creeremo di sicuro. Inizia un nuovo ciclo e la speranza è quella di provare a fare meglio cercando di centrare gli obiettivi. La squadra è buona con giovani validi che devono giocare per fare esperienza, per creare veramente un gruppo competitivo. La prima senza Vialli? Fa parte di quella serie di personaggi del mondo sportivo, che rimarrà sempre nel cuore di tutti anche se fisicamente non sarà più qui, perchè è stata una persona speciale".