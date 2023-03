Mancini lancia Retegui a casa Diego, i dettagli

NAPOLI - Poi dicono il destino: perché questo, Retegui , non è uno stadio, è il Tempio consacrato dal Dio del calcio, e stasera, entrandoci, non sarà neanche necessario girarsi intorno per intuire in che razza di storia le è capitato di catapultarsi. Prima ancora che cominci Italia-Inghilterra , lei sentirà la presenza di Diego , avvertirà nell’aria - nascosto tra le nuvole - la sua figura leggendaria: chi è nato nel Boca, Retegui, non ha neppure la necessità di calarsi nella narrazione, la conosce dalla culla, è tutto scritto nei Comandamenti di un Paese che, come Napoli, vive nel culto di D10S, e saprà, Retegui, che qui Maradona ci ha vinto due scudetti, non era mai successo prima di lui e capiterà adesso quando sono trascorsi trentatré anni dalla sua seconda impresa e ne saranno volati via quasi tre dal giorno in cui gli angeli l’hanno chiamato a sé.

Non sarà stata una vigilia semplice, eh no, come si fa a ventiquattro anni (circa) a banalizzare quest’attimo che contiene l’emozione in ogni sua forma e spinge a vibrare! Le avranno raccontato di Lui, il più grande, l’avrà fatto il suo papà, ch’è uomo di sport, o magari ci ha pensato da sé, giocherellando sui motori di ricerca, andando a pescare tra i capolavori che distraggono, perché rientrano nelle opere d’arte che sembrano e forse lo sono, inimitabili: qua Diego Armando Maradona è stato il genio indiscutibile, molto più di un idolo e di un re, una figura mistica, religiosa, una sacralità che ancora scuote le coscienze. Le è toccato Napoli, lo stadio a lui intitolato, e non è semplice accostarsi a questo santuario coon una freddezza che non può appartenere alla sua età: e poi, per non farle mancare nulla, Mancini ci ha messo del suo, ha spazzato via i paragoni con German Denis - el tanque, un altro che qui ha attraversato un tempo - ed ha scomodato il «primo Gabriel Batistuta», che nel Napoli non ci ha mai giocato ma che qui provvide con la Roma a mettere le mani sullo scudetto, nel 2001, in un 2-2 da far tremare.

Ma Napoli è tanto altro: come disse Lavezzi una volta, lei non ha potuto verificarlo, essendo arrivato in treno, «mentre si sta per atterrare a Capodichino pare di essere a Buenos Aires». Napoli è stata per un po’ - un triennio - la Patria di Omar Sivori, el cabezon, pure lui nell’Olimpo degli dei; ed è stata casa, proprio in senso letterale, di Bruno Pesaola, “el petisso”, il piccolino, che con la Fiorentina vinse uno scudetto ma qui si è stabilito per vivere. Napoli è stata la vetrina abbagliante di Gonzalo Higuain, 36 reti in un campionato per afferrare dopo 66 anni il record di Nordahl, che ora condivide con quello scugnizzo di Ciro Immobile. Ma Napoli ha allargato le sue braccia a Ramon Diaz e a Daniel Bertoni, a Fabian Ayala e al “pampa” Sosa, e ancora ce ne sarebbero, e tanti. E ora, saprà, è la favola di Giovanni “el cholito” Simeone: erano sei anni che Napoli non aveva un argentino con il quale avvertire quell’empatia che appartiene a due mondi così vicini. Le batterà el corazon, Retegui.