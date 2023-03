Social ufficiali degli Azzurri protagonisti in diretta dal “Maradona”

A partire dalle 19:45 su tutte le piattaforme social degli Azzurri torna "VivoAzzurro Live”, la trasmissione ideata e prodotta dalla Media Factory della FIGC che racconterà in maniera originale la super sfida contro l’Inghilterra. Condotta da Pierluigi Pardo, accompagnerà i tifosi nel pre-partita del match dal bordocampo dello stadio ‘Diego Armando Maradona', con tanti ospiti, leggende azzurre e personaggi dello spettacolo. Alle 20.40 sarà la volta di 'Casa Azzurri Live', il programma affidato a Gli Autogol che, in compagnia di ospiti ed influencer, permetterà di vivere in maniera originale la sfida tra Italia ed Inghilterra direttamente da Casa Azzurri.