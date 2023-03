Maradona, bandiera shock dei tifosi inglesi: Napoli furibonda, è bufera

La FA annulla i biglietti ai tifosi

Non è mancata, però, qualche bufera per gli sfottò dei tifosi inglesi. Uno in particolare ha scatenato la rabbia dei tifosi del Napoli, con una bandiera shock che sta facendo il giro dei social. Un tifoso ha infatti postato una foto in treno insieme ad una bandiera inglese con la scritta: "Diego is in a box", ovvero "Diego è in una bara", riferendosi ovviamente a Maradona. Sui social è scoppiata la bufera per uno sfottò ritenuto eccessivo e anche la FA (la federcalcio inglese) ha esternato il suo disappunto: "Condanniamo fermamente le azioni dell'individuo che si è recato a Napoli con una bandiera che conteneva un messaggio altamente offensivo - si legge in una nota della Footbal Association -. Abbiamo immediatamente preso provvedimenti per far annullare i loro biglietti prima della partita. La questione sarà ulteriormente riesaminata quando torneremo in Inghilterra".