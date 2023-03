Italia, male la prima: con Jorginho e Verratti tartarughe non si va lontano

Male la prima. L'Italia ha steccato l'esordio nelle qualificazioni all'Europeo e la corsa diventa subito in salita. Ha vinto l'Inghilterra che gli azzurri avevano sconfitto nella finale di Wembley e avevano cacciato nella Serie B della Nations League. La sconfitta della Nazionale è stata meritata nell'arco dei novanta minuti più i cinque di recupero: pessimi i primi quarantacinque, dignitosi i secondi, ma non sufficienti per riagguantare gli inglesi che hanno anche chiuso in dieci nell'ultimo quarto d'ora per l'espulsione di Shaw. Al debutto assoluto, Retegui ha subito segnato e ha fatto sin troppo, essendo evidente che abbia bisogno di tempo per ambientarsi, avendo condiviso soltanto tre giorni con i nuovi compagni dopo essere stato catapultato a Coverciano da Buenos Aires. Il vero problema dell'Italia è a centrocampo: falimentare la prova di Verratti e si capisce perché in Francia l'abbiano invitato a tornare a casa; Jorginho va a due all'ora ed è l'ombra dell'euromattatore 2021. Il primo tempo è stato disastroso, l'Italia è rimasta negli spogliatoi, il 2-0 degli inglesi è stato fin troppo generoso per la Nazionale che poteva andare all'intervallo con 4 gol al passivo, ma è stata graziata da Bellingham e da Greelish. Lenta, farraginosa, inconcludente: la manovra della squadra non ha mai fatto manco il solletico ai rivali, fra i quali hanno giganteggiato Rice, Bellingham e Greelish. Intanto, Kane (gol numero 54), grazie al giusto rigore assegnato all'Inghilterra, è diventato il primo marcatore assoluto nella storia dei Tre Leoni, staccando Rooney.