ROMA - Inizia male il girone di qualificazione a Euro 2024 per la Nazionale di Roberto Mancini che viene superata dall'Inghilterra per (2-1) allo stadio Maradona di Napoli. Una serata importante per gli inglesi che sfatano quindi un tabù: non vincevano in Italia dal 1961, era una gara amichevole che finì 3-2 per gli inglesi a Roma. La curiosità è che anche in quella sfida, come accaduto ieri sera con Retegui, segnò un oriundo: Omar Sivori.