Mancini: "Su Retegui polemiche senza senso. Ripartiamo da Napoli". Rivivi la conferenza in diretta

MALTA - Dopo la sconfitta casalinga contro l'Inghilterra allo stadio Maradona di Napoli l'Italia cerca riscatto contro Malta nella seconda giornata di qualificazioni a Euro 2024. In conferenza stampa il ct Mancini analizza la sfida, in programma domenica alle 20:45: segui in diretta le parole del commissario tecnico della Nazionale.

18:50

Italia sempre vittoriosa con Malta

Malta è la squadra contro cui l’Italia ha giocato più partite trovando sempre la vittoria: gli Azzurri hanno infatti vinto tutte le otto sfide, con un punteggio complessivo di 21-2.

18:40

Retegui, gol all'esordio: altri tre come lui

Mateo Retegui ha segnato nella sua prima partita con l’Italia; gli ultimi tre giocatori a trovare il gol nelle loro prime due presenze in Nazionale sono stati Riccardo Orsolini, Enrico Chiesa e Giorgio Chinaglia.

18:30

Mancini: "A Balotelli non rispondo, gli voglio troppo bene"

"Balotelli ha detto che in Italia ci sono molti attaccanti? Cosa dovrei rispondere a Mario? No, non dico nulla perchè gli voglio troppo bene. A me fa piacere che ci siano attaccanti bravi in Italia, forse Balotelli si riferisce a sé stesso... spero per lui che sia veramente in forma".

18:25

Mancini: "Spinazzola sta tornando, Pellegrini può giocare lì"

"Contro l'Inghilterra Spinazzola ha mostrato progressi importanti. Pellegrini sono convinto che possa giocare come esterno offensivo: è uno dei ruoli che può interpretare al meglio perchè la le giuste caratteristiche per farlo".

18:20

Mancini: "Tutte le partite sono complicate"

Ormai ho fatto l'abitudine a questo tipo di pressioni, sinceramente ormai non la avverto più di tanto. Queste sono tutte partite complicate, mi aspetto una gara difficile soprattutto qualora non riuscissimo a sbloccarla subito. A lungo andare un po' di difficoltà potrebbe emergere: dovremo pensare a giocare a calcio senza innervosirci".

18:15

Mancini: "Troppe polemiche su Retegui"

"Mateo un ragazzo giovane, sveglio, vuole diventare un grande attaccante. In questo momento fa difficoltà a chiamare la palla ai compagni, contro l'Inghilterra all'inizio ha avuto difficoltà, ma poi ha realizzato un gol che non era affatto semplice. Ritengo che possa migliorare molto nei prossimi mesi. Quando avrà imparato l'italiano per lui sarà molto più semplice, ma in questi giorni ho letto polemiche senza senso ".

18:10

Cristante: "Ora, niente passi falsi"

Abbiamo avuto modo di visionare alcune partite giocate da Malta, dovremo scendere in campo concentrati e fare la nostra partita. Abbiamo iniziato questo nuovo percorso con una sconfitta: ora non ci possiamo più permettere passi falsi"

18:00

Il precedente

L'Italia è tornata a perdere la prima gara di qualificazione a un'edizione del Campionato Europeo dopo 49 anni: in precedenza era successo soltanto una volta - nel novembre 1974 - quando fu sconfitta per 3-1, contro l'Olanda, sotto la guida di Fulvio Bernardini. In quel caso, poi, pareggiò la seconda partita in programma contro la Polonia.

17:45

Cristante: "Basta alti e bassi. Retegui? Dategli tempo"

Le parole di Cristante: "Oggi il compleanno di Spinazzola? Gli abbiamo fatto gli auguri e un bell’applauso. Domani vogliamo vincere, entrando concentrati dall’inizio per portarla a casa il prima possibile. Loro sono una squadra organizzata, daremo tutto noi stessi. Dobbiamo toglierci gli alti e i bassi degli ultimi anni, questo è un nuovo ciclo e ora pensiamo all’Europeo pensando partita per partita perché sappiamo di essere forti. Critiche al centrocampo? Siamo tutti forti, chi gioca fa bene e chi giocherà domani farà del suo meglio. Nel secondo tempo contro l’Inghilterra potevamo anche pareggiare, dobbiamo ripartire da lì. Retegui? Un bravissimo ragazzo, ci vuole tempo perché è arrivato ora e non sa la lingua, ma può dare il suo contributo".

17:40

Mancini: "Qualcuno non in condizione, farò diversi cambi"

Le parole di Mancini: "Dobbiamo essere quelli che siamo stati con l’Inghilterra nel secondo tempo, però più precisi in zona gol e meno disattenti in qualche situazione. Bisogna fare sempre punti, le valutazioni a caldo non sono giuste, si guarda solo al risultato. Alcuni giocatori non sono in grande condizione per via delle tante partite, ma per il resto possono dare tanto. Ci sono squadre che non comandano mai e poi vincono, ci sono più modi per vincere. Noi ne abbiamo sperimentato uno e ci è andata bene anche quando non eravamo tra le favorite, ma non ci sono medicine giuste. Faremo diversi cambi. Il centravanti? Dovrò valutare e poi decideremo".

17:30

Ci sarà Cristante con Mancini

Tra poco inizierà la conferenza stampa di Mancini e con il ct ci sarà anche Bryan Cristante.

17:20

I numeri dell'Italia contro Malta

17:05

La curiosa statistica di Mancini contro Malta

L'attuale tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha segnato il 50% delle sue reti da giocatore con la maglia dell'Italia proprio contro Malta: due su quattro, grazie alla doppietta del 24 marzo 1993.

16:50

Mancini e un giocatore in conferenza

La conferenza stampa di Roberto Mancini alla vigilia del match contro Malta prenderà il via alle 17:30. Insieme al ct ci sarà anche un giocatore dell'Italia.