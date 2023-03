Malta-Italia e la banda che suona per tutta la partita: social scatenati

"Peggio delle vuvuzelas, solo la banda di Malta"

Il paragone più gettonato a livello di fastidio percepito è quello con le ormai arcinote vuvuzelas sudafricane, che l'Occidente scoprì nel corso del Mondiale 2010: c'è chi le preferirebbe alla "banda di Malta", ma anche chi si spinge oltre azzardando uno "speriamo di non dover mai assistere ad un'amichevole tra Malta e Sudafrica". Il repertorio, da "Go West" a "L'estate sta finendo", passando per altri grandi "classici" ha poi fatto traboccare il vaso: "Mi stanno facendo uscire di testa", "Sembrano l'orchestrina del Titanic", "La banda dei gigli". C'è chi invece ha ironizzato, con malignità, evidenziandone il lato positivo: "Senza la banda avrebbe vinto Malta", "Se volevano coprire le indicazioni di Mancini, non hanno capito che è per questo che l'Italia sta vincendo", "Smetteremo di suonare solo se farete giocare Jorginho".