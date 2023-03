Malta-Italia, la moviola: Male Kabakov, manca un rigore per fallo su Grifo

Malta-Italia

Kabakov: 5

In una partita abbastanza fallosa nonostante i ritmi blandi, l’arbitro Kabakov decide di fischiare pochissimo (solo 5 interventi sanzionati nel primo tempo, altri 7 nella ripresa) e di far correre nella maggior parte delle situazioni al limite. Andando controcorrente rispetto al proprio metro di giudizio, però, il bulgaro estrae un giallo dubbio al 36’ nei confronti di Di Lorenzo: il terzino del Napoli incrocia la propria corsa con quella di Yannick, ci può stare al massimo il fallo. Meritava invece l’ammonizione Satariano per una manata (29’) a Romagnoli. Giusto il cartellino per Scalvini.