Euro 2032, ufficiale la candidatura dell'Italia: ecco le 10 città designate

ROMA - La candidatura italiana per gli Europei di calcio del 2032 è realta. La Figc ha infatti consegnato alla Uefa il dossier finale e nei prossimi mesi è attesa la valutazione da parte del massimo organismo calcistico europeo che, durante il Comitato Esecutivo in programma il prossimo 10 ottobre, renderà nota la sede degli Europei del 2028 e del 2032. L'altro Paese che ha presentato il dossier è la Turchia, mentre intanto Gabriele Gravina mostra soddisfazione: "È una straordinaria opportunità per l'Italia" ha detto il presidente federale.