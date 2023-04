Euro 2032, la candidatura della Figc: 10 città, sfida alla Turchia

Il progetto è ambizioso: ottenere l'Europeo del 2032 e poi lavorare a testa bassa per regalare al Paese (e di conseguenza al calcio) dieci stadi nuovi o con il look rifatto al punto da essere considerati al passo coi tempi. Si parte da lontanissimo, visto che gli impianti italiani hanno un'età media di 68 anni. Ieri la Federcalcio ha consegnato alla Uefa il "final Bid dossier", ossia l'ultimo tassello per completare la candidatura. Dopo aver incassato l'ok del ministro per lo Sport, il parere positivo del Senato e il Dpcm del governo che ha istituito un comitato interministeriale, la Figc ha inviato la documentazione definitiva a Nyon, che a metà ottobre sceglierà tra la proposta italiana e quella turca. Il Paese di Erdogan ha gli stadi fatti (anche se per il 2032 potrebbero essere già "datati") ma deve fare i conti con i problemi interni in materia di diritti che inevitabilmente peseranno nella scelta finale.