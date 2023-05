Il calcio per l'inclusione: a Coverciano la finale nazionale della Divisione Paralimpica

Alla Finale saranno presenti 25 squadre, per un totale di circa 450 atleti. Si tratta dell’atto conclusivo della stagione 2022-2023, alla quale hanno partecipato 115 società e 140 squadre (suddivise in 12 concentramenti regionali), in gran parte gemellate con club di Serie A, Serie B, Lega Pro e della Lega Nazionale Dilettanti. La DCPS conta circa 3200 tesserati, di cui 2400 sono atleti, ed è aperta agli atleti con disabilità cognitivo-relazionali e problemi psichiatrici.

Le partite previste, nelle due giornate di gara, sono 40, con il ‘format’ del calcio a sette (2 tempi di 15 minuti). Le squadre, suddivise in tre ‘livelli’ (a seconda del grado di disabilità intellettiva degli atleti), sono composte indifferentemente da calciatrici e calciatori. Sabato, dalle 9.30 alle 17.30, si svolgeranno le eliminatorie che qualificheranno alle finalissime, previste la domenica, dalle 9.30 alle 12.30. Le finalissime designeranno le 3 squadre campioni 2022-23 (una per ciascun Livello). Sempre domenica 21 maggio si svolgeranno poi le premiazioni ufficiali, per i vincitori e gli altri partecipanti.

IL PROGRAMMA DELLE GARE NEL DETTAGLIO

1° LIVELLO

GIRONE 1

SABATO 20 MAGGIO

Bari Vinci con Noi – Torino Onlus

Ticinia Novara – Perdente Gara 1

Vincente Gara 1 – Ticinia Novara

GIRONE 2

SABATO 20 MAGGIO

Accento Coop – Napoli Coop. Terzo Settore

S.P. Percorsi – Perdente Gara 1

Vincente Gara 1 – S.P. Percorsi

FINALE - DOMENICA 21 MAGGIO

Vincente Girone 1 – Vincente Girone 2

2° LIVELLO

QUARTI DI FINALE - SABATO 20 MAGGIO

Livorno Nuova Arlecchino – Lega Pro Il Ponte

Una Ragione in più Cagliari – Emiliano Mondonico

Terzo Tempo – Calcio Veneto

Bari Vinci con Noi – Parma Va’ Pensiero

SEMIFINALI - SABATO 20 MAGGIO

Vincente Gara 1 – Vincente Gara 2

Vincente Gara 3 – Vincente Gara 4

FINALE - DOMENICA 21 MAGGIO

Vincente Semifinale 1 – Vincente Semifinale 2

3° LIVELLO

RAGGRUPPAMENTO 1

SABATO 20 MAGGIO

Anthropos – Pontedera Calciando Insieme

Accademia Biancazzurra – Atletico Olbia

SABATO 20 MAGGIO

Vincente Gara 1 – Vincente Gara 2

RAGGRUPPAMENTO 2

SABATO 20 MAGGIO

Totti Soccer – FeralpiSalò B

Juventus Nessunoescluso – Sampdoria Divertime

SABATO 20 MAGGIO

Vincente Gara 1 – Vincente Gara 2

GIRONE 3

SABATO 20 MAGGIO

Pro Patria – Real Sala Baganza

Napoli Coop. Terzo Settore – Perdente Gara 1

Vincente Gara 1 – Napoli Coop. Terzo Settore

FINALE - DOMENICA 21 MAGGIO

Vincente Girone 3 – Vincente Raggruppamento 1

Vincente Raggruppamento 2 – Perdente Gara 1

Vincente Gara 1 – Vincente Raggruppamento 2