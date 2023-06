Italia U20, il sogno continua: batte l'Inghilterra e vola ai quarti!

Il sogno continua. La Nazionale Italiana Under 20 raggiunge i quarti di finale del Mondiale e vendica la sconfitta contro l'Inghilterra nella semifinale dell'ultimo Europeo Under 19. Allo stadio 'Diego Armando Maradona' di La Plata ci pensano i gol di Tommaso Baldanzi e Cesare Casadei (su rigore) a regalare alla squadra di Carmine Nunziata un posto tra le prime otto del mondo. Non è bastata agli inglesi la volée di destro di Devine dopo il primo gol di Baldanzi. La partita si è decisa all'83': sinistro dal limite di Casadei, l'arbitro viene richiamato al monitor dal Var per un fallo di mano di Quansah e assegna un calcio di rigore che lo stesso Casadei ha realizzato, raggiungendo quota cinque gol in quattro partite del Mondiale dopo le due doppiette contro Brasile e Repubblica Dominicana.