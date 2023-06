Mancini carica l’Italia: “Vogliamo la Nations League”

L’Italia prepara la semifinale di Nations League contro la Spagna, il ct azzurro ha diramato ieri l’elenco dei 23 convocati che ha suscitato non poche polemiche. “Fare una lista è sempre difficile - ha confidato il ct Mancini ai microfoni di Sky Sport - abbiamo fatto le scelte, purtroppo qualcuno è rimasto fuori. I ragazzi che sono qui avrebbero meritato tutti, purtroppo abbiamo dovuto consegnarla prima di allenarci, non sapendo nemmeno come arriveranno i giocatori dell’Inter".

Nations League, un grande traguardo

Il commissario tecnico esalta il risultato ottenuto dagli azzurri. “Nel gruppo avevamo Germania, Inghilterra e Ungheria - afferma - ora siamo alla fase finale, vogliamo vincere ma non sarà semplice”. Il tecnico della Nazionale ha parlato anche delle due finali europee che affronteranno Fiorentina e Inter. “Vanno fatti i complimenti alla Fiorentina per aver disputato una grande stagione - ammette Mancini - le finali sono tutte aperte, il West Ham è un'ottima squadra, ma anche la Fiorentina lo è. Il calcio italiano è migliorato negli ultimi anni, è chiaro che non siamo come eravamo 20 anni, quando nel nostro campionato c'erano i migliori al mondo. Essere arrivati alle tre finali è positivo, soprattutto con tre squadre che hanno diversi giocatori italiani in formazione. La Champions? Il City parte favorito, ma in 90 minuti può succedere qualsiasi cosa. L'Inter ha giocatori bravi, è una squadra solida, non è così semplice fargli gol".