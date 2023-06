Diretta Italia-Corea del Sud ore 23: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

LA PLATA (ARGENTINA) - L'Italia di Nunziata si gioca un posto per la finale dei Mondiali Under 20 . Gli azzurrini affronteranno in semifinale la Corea del Sud. "Sono una squadra che si difende molto bene con due linee da 4 e che fa dell’intensità una virtù - ha spiegato Nunziata - . Il nostro obiettivo è sempre stato arrivare fino in fondo. Spero che questo Mondiale insegni qualcosa e che questa squadra sia un esempio per un calcio italiano, troppo distratto quando si parla di giovani", ha commentato il ct azzurro

Italia-Corea del Sud, a che ora si gioca?

Il calcio d’inizio della semifinale del Mondiale Under 20 è previsto alle ore 23.00.

Come vedere la semifinale in tv e streaming

Il match tra Italia e Corea del Sud, valevole per la semifinale dei Mondiali Under 20, sarà trasmessa in tv e streaming da RaiDue e RaiPlay.

Italia-Corea del Sud, le probabili formazioni

ITALIA U20 (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Guarino, Turicchia; Prati, Faticanti, Casadei; Baldanzi; Ambrosino, Esposito. All.: Nunziata

COREA DEL SUD (4-4-2): Jo. Kim; C. Park, Choi, Bae, Ji. Kim; C. Lee, Y. Kim, S. Lee, Sa. Kang; Se. Kang, Y. Lee. All. Eunjung.

ARBITRO: Y. Falcon (Argentina). Assistenti: Del Yesso, Rodriguez (Argentina). Quarto uomo: Marouf (Egitto). Var: Guzman (Nicaragua). Avar: Escobedo (Messico).