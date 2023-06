Nations League, la guida: dove si gioca, tutte le partite e gli orari

ROMA - Tutto pronto per la Nations League 2023: a contendersi il trofeo saranno, oltre all'Italia di Mancini, Croazia Spagna e Olanda che, come gli azzurri, hanno vinto i rispettivi gironi della lega A nella prima fase della competizione, giocata tra giugno e settembre 2022. La competizione è importante anche in chiave Europei 2024: tre dei 24 posti saranno determinati da spareggi attraverso la UEFA Nations League 2022/23, come previsto dal regolamento. Dodici squadre saranno selezionate in base al loro rendimento nella Nations League 2022/23 - nominalmente le vincitrici dei gironi delle Leghe A, B e C, ma se si sono già qualificate, saranno sostituite dalla successiva squadra meglio classificata nella loro Lega. Se non c'è un numero sufficiente di squadre non qualificate nella stessa Lega, si passa alla Lega successiva, per finire con la Lega D.