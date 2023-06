Italia, Pellegrini punge Immobile: "Un amico nella squadra sbagliata"

Pellegrini, elogi per Immobile

"Io Ciro siamo sempre stati grandi amici - spiega il capitano della Roma parlando del suo 'collega', che indossa invece la fascia nella Lazio -. Al di fuori non è mai un problema, ho altri amici che hanno scelto di non tifare per la squadra giusta. A chi mi fa questa domanda rispondo: 'se mi ritrovassi in campo contro mia madre farei di tutto per vincere, figuriamoci con un amico'. Dopo la partita si torna amici come prima, in campo il rispetto non manca mai per chi te lo dà, anche se si prova sempre a vincere". Poi elogia le qualità dell'attaccante biancoceleste, rivale nella Capitale e compagno di squadra nell'Italia: "Cosa mi piace di più in campo di Immobile? facile. Per quelle che sono le mie caratteristiche è un attaccante perfetto. È incredibile per come si muove, per i tempi con cui attacca la profondità e capisce quando tu gli stai per dare il pallone".

Pellegrini tra pasta e go-kart

Pellegrini parla poi dell'avvicinamento alla sfida con la Spagna: "Sono giorni impegnativi. In Sardegna pre-ritiro è servito per compattare il gruppo ma ci siamo allenati in maniera più soft, mentre qui a Coverciano stiamo lavorando forte". Contro la Spagna nel 2004 ci fu l'ultima in azzurro di Roberto Baggio: "Non lo conosco di persona - rivela Pellegrini - ma chi me ne ha parlato me lo ha descritto come un uomo carismatico. Da giocatore era eccezionale e mi sarebbe piaciuto 'rubargli' qualcosa. Mi ricordo il gol al volo con la maglia del Brescia su lancio di Pirlo, un gesto tecnico impressionante". Qualche curiosità poi in risposta alle domande dei tifosi: "Il pasto preferito pre-partita? Per me è importante la merenda, mi farò un bel piatto di pasta nel pomeriggio tre ore prima della sfida con la Spagna. Hobby? Mi piacciono molto le macchine e nel ritiro in Sardegna ho speso molto tempo sui go-kart. Il più forte? Immobile". Qualche ricordo infine delle giovanili azzurre: "Esperienze molto belle perché sono i momenti in cui scopri la Nazionale e questo ti fa sentire importante. Ho fatto un bel percorso con due Europei, anche se c'è il rammarico di non essere arrivati in fondo come potevamo fare. Il ricordo più bello? Un'Italia-Spagna 3-1 al Dall'Ara, segnai un gol io e due Chiesa".