Nations League, maglia speciale per l'Italia: ecco come sarà

ROMA - La Nazionale festeggia il 125esimo anniversario della Figc con un kit celebrativo realizzato da Adidas in occasione delle finali della Nations League 2023, in programma nei Paesi Bassi. La divisa, ispirata da quella indossata dagli azzurri al loro esordio nel 1910 (Italia-Francia 6-2 all'Arena Civica di Milano), è caratterizzata da un look retro, che richiama il cotone e la vestibilità morbida delle maglie storiche originali, ma è realizzata con le più moderne tecnologie e i migliori materiali tecnici di oggi.