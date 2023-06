Italia, Bastoni a riposo nella rifinitura pre Spagna: il motivo

L'Italia di Roberto Mancini , ha iniziato la seduta di rifinitura in vista della sfida di domani contro la Spagna , valevole per le semifinali di Nations League . Il difensore della Nazionale e dell'Inter Bastoni è rimasto però a riposo precauzionale...

Mancini lascia a riposo l'interista Bastoni

Al Centro tecnico di Coverciano è assente l'interista Alessandro Bastoni che ha accusato qualche linea di febbre: il difensore è rimasto a riposo in via precauzionale per preservarlo per la partita Italia-Spagna ed in vista del viaggio che porterà nel pomeriggio gli azzurri in Olanda.