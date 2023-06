Italia, la foto social condivisa da Zaniolo con Pellegrini diventa virale

FIRENZE - Divisi dai club, ma pur sempre uniti. La distanza tra Roma e Istanbul non ha indebolito l’amicizia tra il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini e il fantasista del Galatasaray Nicolò Zaniolo . L’ultima chiamata del ct Roberto Mancini ha riunito i due talenti azzurri per un obiettivo comune: la semifinale di Nations League tra Italia e Spagna.

Barbiere a domicilio per Pellegrini

Come dimostrato da un'immagine condivisa da Gennaro Capasso, barbiere di fiducia di Pellegrini, il capitano della Roma ha usufruito dei suoi servizi per mostrarsi con un nuovo look. Nella foto condivisa su Instagram da "l'artista dei capelli" infatti, oltre al numero 7 giallorosso è raffigurato Nicolò Zaniolo, anche lui suo cliente, che ha ricondiviso sul suo profilo lo scatto che ha da subito riscontrato un grande successo diventando virale.