Mamma Mancini: "Champions City? Merito pure di mio figlio, vi dico perché"

Italia, mamma Mancini e la Champions del City

"Non lo dice nessuno, ma prima dell'arrivo di mio figlio Roberto il Manchester City non vinceva da 40 anni - ricorda mamma Mancini ai microfoni di Rai Radio1, ospite di 'Un Giorno da Pecora' -. È stato lui a sistemare tutto e a rendere la squadra vincente dopo tanto tempo. La vittoria della Champions League di Guardiola è anche merito mio figlio. E anche all'Inter: quanti anni erano che non vinceva prima del suo arrivo?".