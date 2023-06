Italia, Zaniolo ringrazia Mancini: "Voglio ripagarlo sul campo"

Zaniolo: "Devo ringraziare Mancini"

Queste le parole di Zaniolo: "Noi remiamo dalla stessa parte, in Nazionale c'è gente esperta e giovane. Siamo preparati e vogliamo portare a casa la finale. Il ct Mancini? Lo devo ringraziare per tutto quello che fa e ha fatto per me. E voglio ripagarlo sul campo. Cosa occorre per battere gli spagnoli? Bisogna fare una grande fase difensiva, loro sono una squadra di palleggiatori. Sarà una partita equilibrata, vogliamo vincere".