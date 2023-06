Italia, Bonucci amaro: "Errore mio, giocare poco non mi aiuta"

ENSCHEDE (Olanda) - Per Leonardo Bonucci , nella gara di Nations League contro la Spagna , l' Italia "Non è partita malissimo. Poi c'è stato l'errore da parte mia, un pallone che non arrivava mai e che nel contrasto è finita sui piedi di Pino che ha segnato". Per il difensore azzurro, intervenuto ai microfoni della Rai, l' Italia ha "trovato la reazione, ma successivamente c'è stata fatica nell'accorciare in avanti. E loro sono stati premiati nell'unica occasione del secondo tempo. Avevamo avuto alcune occasioni, siamo stati poco fortunati".

Cosa ha detto Bonucci sul proprio errore?

Un errore pesante che ha portato la Spagna in vantaggio "Mi girano molto - ammette - Non mi sono mai nascosto dalle mie responsabilità: è stato un errore frutto della voglia di costruire da dietro come ci chiede il mister. Solo chi non fa, non sbaglia. Sono stati bravi a pressare, noi meno a far girare palla velocemente. Oggi abbiamo sbagliato tanti passaggi, siamo stati spesso in affanno. Loro sono una buona nazionale, ma al di là dell'occasione nel secondo tempo con la parata di Donnarumma, non hanno creato nulla. Noi abbiamo creato, anche con un gol annullato per un fuorigioco di un centimetro. Dobbiamo crescere".

Mettiamo da parte la delusione

"Loro ci hanno chiuso nella metà campo - prosegue l'analisi di Bonucci - abbiamo fatto fatica ad andare in ripartenza e in profondità. Nel primo tempo, con l'aiuto mio e di Jorginho, abbiamo trovato alcune linee di passaggio. Poi la pressione della Spagna ci ha messo in difficoltà". Ma per Bonucci bisogna subito rimboccarsi le maniche e pensare alla finalina con l'Olanda: "Mettiamo da parte la delusione, c'è un'altra partita da giocare", ha concluso.

Bonucci a Sky: "Giocare poco non mi aiuta"

Leonardo Bonucci è intervenuto anche ai microfoni di Sky. Inevitabile tornare sull'errore in occasione del gol spagnolo: per il difensore azzurro "giocare poco influisce sulle mie prestazioni. Non giocare non fa mai bene a nessuno ma stasera sono qui per prendermi la responsabilità di quella che è stata la partita. Non mi sono mai nascosto - ribadisce Bonucci anche a Sky - dietro gli errori, ora c’è la gara di domenica da preparare contro l’Olanda. Vedremo cosa deciderà il mister, poi faremo delle valutazioni tutti quanti in vista dei prossimi mesi".

Bonucci come ha commentato la partita a Sky?

L'analisi del match: "All’inizio abbiamo provato a giocare, con questo modulo volevamo attaccare la profondità. Poi quando provi a giocare arrivano degli errori e infine gli episodi: il gol preso perché Joselu era per dieci centimetri in gioco, mentre nel primo tempo Frattesi era in fuorigioco per due centimetri. Detto ciò, alla fine a contare è il risultato finale. Siamo scesi in campo con la voglia di conquistare la finale, poi gli episodi ti possono penalizzare come premiare. Però molte volte la fortuna te la crei e sul recupero delle seconde palle spesso arrivavano prima di noi“, ha concluso Bonucci.