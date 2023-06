Spagna-Italia, la moviola: Vincic, giusto il rigore (dato con l’aiuto)

ENSCHEDE (Olanda) - Solito Vincic (voto: 6 ), si perde sempre qualcosa, questa volta da rivedere soprattutto il disciplinare, le scelte pesanti le porta in qualche modo a casa. Difficile da pizzicare il fuorigioco di Frattesi .

Netto

Cross di Zaniolo, Le Normand colpisce col il braccio destro largo, possibile che l’arbitro non abbia visto nulla (troppo tempo dal tocco al fischio), molto più probabile che l’assistente n. 2, Kovacic, con visuale libera e non impegnato sul fuorigioco, abbia dato l’imbeccata vincente. Rigore netto.

Millimetri

Jorginho lancia Frattesi che segna, l’assistente (sempre Kovacic) convalida, il VAR (Kajtazovic) invece riceve l’allert dal SAOT: il tempo di controllare il momento della battuta, fuorigioco, mezza faccia oltre Jordi Alba.

Regolare

Regolare il gol di Joselu: al momento del tiro di Rodri, c’è Acerbi che lo tiene in gioco.

Disciplinare

Brutta l’ammonizione per Jordi Alba: protesta in maniera sguaiata, ma l’Italia stava andando via 5vs4, poteva ammonirlo dopo. Rischia Chiesa, la gomitata a Rodrigo lascia qualche sospetto.

Var

Kajtazovic: 6,5. Col SAOT pizzica il fuorigioco di Frattesi.

Spagna-Italia 2-1 in Nations League