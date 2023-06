Zaniolo e la Roma: "Era finita, contento di essere andato via"

Zaniolo e il suo addio alla Roma

Così Zaniolo: "Questi mesi sono serviti per riprendermi. Tutte le cose nella vita hanno un inizio e una fine, l'esperienza alla Roma era giunta al termine e io sono felice della scelta che ho fatto". Una scelta quasi obbligata come testimoniano le parole di Zaniolo che, dopo il rilancio in Turchia al Galatasaray, è tornato a vestire anche la maglia della Nazionale. L'addio alla Roma è stato piuttosto burrascoso per l'atteggiamento del giocatore considerato dall'ambiene giallorosso poco rispettoso dopo le tante manifestazioni di sostegno e vicinanza.