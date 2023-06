Frattesi chiaro: "Preferisco la Serie A, non sono pronto per la Premier"

Frattesi sicuro sul suo futuro

Queste le parole di Frattesi sul suo futuro ai microfoni di Sky Sport al termine del match che ha visto la Spagna battere 2-1 l'Italia in semifinale di Nations League: "Offerte dalla Premier League? Ho detto al Sassuolo che onestamente non mi sembra il passo migliore per me in questo momento. Non sono ancora pronto per andare all'estero, preferisco restare in Serie A. Questa è la mia volontà, l'ho già detto al direttore Carnevali".