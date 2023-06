Chiesa: "La Nazionale mi è mancata, ringrazio Mancini. Sul gol..."

Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di Rai Sport nel post partita di Olanda-Italia , valevole per il terzo posto in Nations League . Gli azzurri si sono imposti per 3-2 anche grazie ad un gol dell'esterno della Juventus .

Italia, Chiesa: "Quello che abbiamo fatto non è casuale"

Chiesa ha analizzato così il successo degli azzurri: "Ci sarebbe piaciuto giocare la finale, ma abbiamo affrontato male la gara contro la Spagna. Era importante vincere oggi per dimostrare che quello che abbiamo fatto non è casuale. Due anni senza gol? È vero, ma c'è da dire che sono stato fuori per dieci mesi e poi ho saltato marzo per altri problemi. La Nazionale mi è mancata perché è quella che mi ha permesso di emergere ad alti livelli. Ringrazio Mancini che mi ha sempre dato fiducia".