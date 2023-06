Italia, le pagelle: Acerbi leader, Cristante c'è

Si ritira su con la giovane Italia. Segnali incoraggianti.

Donnarumma 6,5

Verratti gli concede la fascia di capitano. Una parata importante su Gakpo, domina l’area uscendo a catturare diversi palloni quando l’Olanda ricorre al cross sistematico.

Toloi 5,5

Mancini lo utilizza a tempo pieno, questa volta a destra. Ci mette tigna e mestiere, ma è in debito d’ossigeno e soffre gli slalom d Gakpo.

Acerbi 7

È stanco ma resiste, senza giocare sul suo piede preferito. Risolve alcune situazioni scabrose mettendoci fisico e mestiere.

Buongiorno 7,5

Era al debutto, colpisce per personalità. Bella struttura fisica, si fa sentire nel corpo a corpo, ma sa anche impostare. Dimostra visione di gioco indovinando il lancio da cui nasce il gol di Frattesi, sbaglia pochissimo.

Dimarco 8

Gioca a tutto campo. Un gol bellissimo per esecuzione e lui stesso aveva avviato l’azione, entra anche nel raddoppio di Frattesi. Dopo un primo tempo super, dentro il calo della ripresa ci mette un salvataggio da applausi su Bergwijn e il recupero da cui nasce il 3-1 di Chiesa. Chapeau.

Spinazzola (29’ st) 6

Serbatoio in riserva, ma aiuta gli azzurri a resistere.

Frattesi 7,5

La corsa era conosciuta, la capacità di segnare anche, ma sta crescendo in modo esponenziale nella qualità delle giocate. Il Var questa volta non gli cancella la gioia del primo gol in Nazionale e non era semplice mettere dentro quel pallone. Un assist a Chiesa e tanto altro da segnalare. Potenziale top player.

Cristante 6,5

Non è un regista alla Jorginho, ma aggiunge come al solito sostanza e solidità. Mancini si convincerà a dargli un posto da titolare fisso? Verratti 6 Fa girare palla, cerca di coprire Dimarco. Meglio delle ultime uscite.

Barella (41’ st) sv

Entra con la solita garra.

Gnonto 5,5

L’avvio è incoraggiante, mette il piede nelle azioni dei primi due gol, poi sparisce dalla scena.

Zaniolo (19’ st) 6

Di positivo la condizione fisica e l’applicazione. Ingresso utile con una piccola macchia: quel pallone perso, in una fase delicata, portandolo avanti di testa. Voleva tentare di andare in porta.

Retegui 5,5

Non viene messo in condizione di tirare, gestisce non benissimo alcuni palloni. E’ un animale da area di rigore, ancora grezzo dal punto di vista tecnico.

Lo. Pellegrini (41’ st) 5,5

Un rigore fallito in movimento, perde la palla da cui nasce il gol di Wijnaldum.

Raspadori 6

Un assist di tacco per Dimarco, buoni movimenti, anche alcuni passaggi sbagliati che non appartengono al sua bagaglio tecnico.

Chiesa (19’ st) 7

Con la Spagna era entrato male, questa volta aiuta l’Italia trovando l’allungo letale per andare a segnare il terzo gol e non si ferma. Una sassata dal limite, conduce il contropiede del poker fallito da Pellegrini.