Acerbi, simbolo dell’Italia che resiste

Era appena il 2021 quando, consumati dall’estasi di una corona europea così improvvisa da renderci tutti parolai (e solo i migliori, parolieri), ungemmo mezza Europa perché il Pallone d’Oro potesse onorare i lombi di Jorginho , faro del Chelsea e della Nazionale, campione sia a Oporto, in Champions, sia a Londra. Aveva 29 anni. Dopo la sconfitta con la Spagna, in compenso, abbiamo pregato Roberto Mancini , ebbene sì, proprio lui, ct dal maggio 2018, di considerare altre rampe, altri registi. Fatto .

Francesco Acerbi ne ha 35. Uno in meno di Leonardo Bonucci, le cui “bonucciate” di ispanica memoria stanno ormai invadendo l’archivio popolare e populista al ritmo delle “maldinate” d’epoca (da Cesare Maldini: troppo elegante, a volte, per accorgersi della caducità dell’effimero) e delle “cassanate”: queste, almeno, fuori campo.

Acerbi combatte e resiste

È l’usato che combatte e resiste, Acerbi. Ha sbaragliato un tumore, è uno di quegli stopper che, pur di non scivolare sulla buccia della retorica, scalano le rocce e le vette dei ciclopi con le piccozze della resilienza. Erling Haaland, ecco lo scalpo più ambito. Giocava ancora nella Lazio, e il gol con il quale Sandro Tonali avrebbe avvicinato il Diavolo allo scudetto, allontanandovi l’Inter, gli strappò una risata tanto isterica e sguaiata da indignare i Torquemada del web, pronti a consegnare l’autore al rogo dei traditori.

Potete immaginare le reazioni bipartisan il giorno del trapasso. A suggerirlo era stato Simone Inzaghi, suo precettore a Formello. Il tifoso è lotta continua e capriola infinita. Dipende dalle processioni sotto la curva, dai risultati. Acerbi, per un periodo, si ritrovò in mezzo al fuoco di insulti feroci. Oggi non più: dimenticato dai laziali, adottato dagli interisti.

La Nazionale fa fatica

Se il campionato, imbottito com’è di stranieri, ha espresso tre finaliste nelle coppe, la Nazionale fatica a risalire dal burrone del secondo fallimento consecutivo in chiave mondiale (24 marzo 2022, Italia-Macedonia del Nord 0-1 a Palermo). I sette “nativi” alternati dall’Inter a Istanbul, fra titolari e sostituti, testimoniano che, piano piano, qualcosa comincia a muoversi, e persino qualcuno: alludo a Davide Frattesi, l’ultimo aspirante Golia, e all’argento del Mondiale under 20. Ma evidentemente, e naturalmente, non basta.

Il peso netto del Mancio rimane la media fra la cima di Wembley e l’abisso del Barbera. Gli sviluppi ondivaghi della Nations League hanno confermato l’andazzo. Ciro Immobile, a 33 anni, è il più forte centravanti dei nostri cortili: uno sfracello, certificato dai quattro scettri di capo-cannoniere; in azzurro, viceversa, un fuscello. E poi Federico Chiesa. «Quousque tandem», fino a quando daremo la colpa del suo amletismo tattico a Massimiliano Allegri? È un’ala che la ricerca spasmodica del calcio totale ha ridotto nel limbo del pericolosamente generico. Per tacere del crac al ginocchio sinistro, fantasma che lo tiene prigioniero. A prescindere dai carcerieri o dai liberatori. E dal gol di domenica, in flagrante contropiede (si può dire?).