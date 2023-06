Italia, il ct Mancini uomo simbolo e testimonial degli sponsor

ROMA - «Grazie al cielo non si può comprare la felicità. Non potremmo sopportarne gli annunci pubblicitari», amava ripetere il grande fumettista e produttore Stan Lee. Eppure il volto sereno, ammiccante e rassicurante di Roberto Mancini - meglio se coi capelli ben sistemati e quel ciuffo con sfumatura bianca in vista che Vanity Fair definisce addirittura «oggetto di culto» - incarna la promessa di qualcosa che funziona, che vince e profuma di futuro felice a prescindere dalla vittoria o meno di una competizione calcistica. Filosofia made in Figc ispirata dal presidente Gabriele Gravina , che tramite l’area revenue guidata dal vicesegretario Giovanni Valentini ha superato il Rubicone del "tanto vinci, tanto incassi". Non va più di moda questa roba qui: dicono appartenga a un calcio preistorico e senza visione. E così succede che la federazione fuori da due Mondiali consecutivi vede crescere, dal 2019 al 2022, del 43% le entrate rispetto ai quattro anni precedent i, mentre nei primi sei mesi del 2023 sono stati già commercializzati diritti che valgono +23%, per un complessivo +76% dal 2018 a oggi. Nelle casse di via Allegri sono entrati, per restare ai dati dell’attuale quadriennio, 230 milioni di euro di ricavi commerciali: circa 60 l’anno, con una media decisamente superiore rispetto ai 37 di un lustro fa, quando a guidare le operazioni era un advisor esterno. Roberto il diamante? No, una parte dell’insieme.

Tutti gli sponsor vogliono Mancini

Eppure tutti lo vogliono, tutti lo cercano per copertine, spot e annunci di vario genere. Mancini promuove i brand legati alla Federcalcio e ha anche una serie di aziende che lo seguono personalmente e che sceglie di veicolare attraverso i suoi social. Una ricerca inglese durante l’ultimo Europeo lo definì «il commissario tecnico più sexy» e anche indagini di mercato più recenti catalogano il Bel Mancio in cima ai trend di gradimento degli sponsor. A beneficiarne è soprattutto il conto in banca. Basta accendere la tv per vedere il commissario tecnico (che per il solo allenare guadagna 4 milioni netti annui) promuovere le bellezze della sua terra, la Regione Marche, con un pranzo in riva al mare, sorseggiando un bicchiere di Verdicchio, oppure visitare chiese e musei, ma anche consegnare pacchi per conto di Poste Italiane, guidare una macchina in autostrada che non si ferma al casello grazie al Telepass, fare benzina, indossare orologi di lusso e golfini di classe.

Mancini e il savoir-faire del fantasista

Roberto è ovunque col savor-faire del fantasista, e rappresenta una sorta di “plus” per chi decide di legarsi a una federazione che studia piani commerciali a misura di cliente a seconda degli investimenti di ciascuno e del posizionamento (led a bordo campo, Coverciano ecc), proponendo contenuti che passano dalla media factory interna. Al netto dei risultati, per loro natura instabili, il legame tra la maglia azzurra e chi decide di puntarci sembra piuttosto saldo. Non è scappato nessuno, dopo il disastro con la Macedonia. E fa riflettere, in un periodo in cui la Serie A che porta tre squadre nelle finali delle coppe europee fatica a vendere i diritti tv domestici. Del resto, la Nazionale è l’unica squadra che fa scendere in piazza l’intero Paese. I nuovi prodotti Adidas, inoltre, vendono l’80% in più rispetto a quelli precedenti della Puma, senza considerare l’accordo economico col colosso tedesco che già di suo vale circa 30 milioni l’anno per 4 stagioni. Mancini raccoglie i frutti di questo Rinascimento commercale azzurro, incassa e sorride compiaciuto davanti all’obiettivo. Senza mai scendere a compromessi sul sociale, come dimostra il suo ruolo di ambasciatore Unicef. Giusto ieri, in Parlamento, ha ricevuto l’ennesimo premio: questa volta per l’impegno contro le droghe.