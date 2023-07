Europeo Under 19, il blocco Juve nell'Italia: i bianconeri impegnati

Nuova competizione per le nazionali giovanili dell'Italia: dopo il Mondiale U-20 e l'Europeo U-21, gli Azzurrini saranno impegnati anche nell'Europeo U-19. Esordio felice per la squadra di Capobianco che battuto per 0-4 i padroni di casa di Malta. Girone che è composto poi dalla Polonia e dal Portogallo.