Diretta Italia-Polonia U19: ora LIVE la partita di oggi

Sfida decisiva per l'Italia di Bollini , che sfida la Polonia nell'ultima giornata del girone A degli Europei U19 . Gli azzurrini sono reduci dalla vittoria al debutto contro Malta e dalla dura sconfitta contro il Portogallo. Segui la sfida in diretta.

17:40

L'Italia ha due risultati utili su tre

Il girone A vede al momento il Portogallo in testa, seguito da Italia e Polonia a 3 punti. Gli azzurrini hanno il vantaggio dei maggior gol segnati: in caso di vittoria e pareggio passerebbero alla fase ad eliminazione diretta.

17:25

Italia, debacle contro il Portogallo nell'ultima partita

Gli azzurrini di Bollini sono chiamati a riscattarsi dopo il pesantissimo 5-1 contro il Portogallo nell'ultima partita, che rende la sfida di oggi contro la Polonia decisiva per superare il girone. (LEGGI TUTTO)

17:15

Italia U19, il blocco Juve

Sono tre i giocatori bianconeri protagonisti con la maglia della Nazionale nell'Europeo di categoria. (LEGGI TUTTO)

17:05

Italia-Polonia U19, dove vederla in tv e streaming

Scopri dove vedere in diretta la partita Italia-Polonia Under 19, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita. (LEGGI TUTTO)

16:50

Italia-Polonia U19, le formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-3): Mastrantonio; Kayode, L. Dellavalle, Regonesi, Missori; Faticanti, Chiarodia, Ndour; Hasa, Esposito, Vignato. Ct: Bollini.

POLONIA (5-3-2): Zych; Bugaj, Smolinski, Matysik. Drapinski, Lewicki; Kowalczyk, Kozubal, Strzalek; Nsangou; Majchrzak. Ct: Brosz.

ARBITRO: Bogar (Ungheria).