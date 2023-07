Italia tra coraggio e sogni: contro la Spagna vale oro

Quella di stasera sarà la seconda semifinale consecutiva all’Europeo U19 per i colori azzurri, dopo quella persa dodici mesi fa contro l’Inghilterra. Più in generale, dal 2018 è la 7ª volta che il Club Italia approda tra le migliori 4 in un grande torneo internazionale: è già successo all’Europeo U19 del 2018, per altre due volte con l’Under 17 (2018 e 2019) e in due occasioni anche al Mondiale U20 (2019 e 2023). «Giochiamo contro una squadra che non ha mai perso nelle fasi di qualificazioni» ha avvisato il tecnico Bollini. Quella spagnola è una squadra ricca di talenti: da

Fresneda, terzino del Valladolid, all’attaccante Barberà, trasferitosi a inizio luglio dal Barcellona al Bruges, passando da Achomak del Villarreal e dall’esterno Dani Pérez, scuola Betis. All’Italia mancheràLipani dopo l’espulsione col Portogallo. «Dopo quel rosso mi sentivo in colpa, ma i compagni sono stati fantastici nell’aiutarmi - ha spiegato il centrocampista del Genoa, vicecampione del mondo con l’U20 - col tempo siamo diventati una famiglia. Anche la Spagna ha dei punti deboli: dobbiamo essere bravi a toglierle la palla, non vedrete un’Italia sulla difensiva». Gli azzurrini hanno un “insider”: Luca Koleosho, ala con tre passaporti ( , terzino del, all’attaccante, trasferitosi a inizio luglio dalal, passando dadele dall’esterno, scuola. All’Italia mancherà Ndour per squalifica, ma in mezzo al campo ritroveràdopo l’espulsione col. «Dopo quel rosso mi sentivo in colpa, ma i compagni sono stati fantastici nell’aiutarmi - ha spiegato il centrocampista del Genoa, vicecampione del mondo con l’U20 - col tempo siamo diventati una famiglia. Anche la Spagna ha dei punti deboli: dobbiamo essere bravi a toglierle la palla, non vedrete un’Italia sulla difensiva». Gli azzurrini hanno un “insider”:, ala con tre passaporti (

Italia, Usa e Canada), gioca nell’Espanyol e conosce come le sue tasche i coetanei iberici. Alle 18 l’altra semifinale tra Portogallo e Norvegia.