Qualificazioni europee: Italia-Macedonia del Nord il 17 novembre a Roma

ROMA - Italia-Macedonia del Nord si giocherà il 17 novembre allo Stadio Olimpico di Roma, con calcio d'inizio alle ore 20.45. Il match è valido per le qualificazioni al Campionato Europeo di Germania 2024 e sarà il penultimo impegno casalingo degli azzurri che, in seguito, faranno visita alla stessa Macedonia del Nord a Skopje (9 settembre), per poi ospitate Malta a Bari (14 ottobre) e concludere il girone a Wembley contro l' Inghilterra (17 ottobre). La Nazionale torna dopo due anni all'Olimpico, dove mancava dall'1-1 con la Svizzera per le qualificazioni al Mondiale di Qatar: sarà la gara numero 64 dell'Italia nell'impianto della Capitale.

La classifica e i precedenti

Nella classifica del Gruppo C di qualificazione l'Italia è al terzo posto (con tre punti), dietro all'Ucraina (6) e all'Inghilterra (prima a 12 punti), ma ha disputato una partita in meno degli ucraini e due in meno rispetto agli ingleisi. Con la Macedonia del Nord sarà il quarto confronto: nelle tre gare precedenti assoluta parità. Una vittoria a testa (e quella macedone del marzo 2022 costò l'eliminazione dalla corsa al Mondiale) e un pareggio.