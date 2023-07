Spavento per l'Italia, poi tutte in campo. Bertolini: "C'è emozione”

Spavento per le azzurre

La prima giornata del Mondiale è iniziata con la notizia della sparatoria in un edificio del centro di Auckland. La comitiva azzurra, dopo lo spavento e qualche ora di attesa, ha avuto il via libera da parte della polizia locale per raggiungere lo stadio per la cerimonia inaugurale.

Le parole della ct Bertolini

“Mancano ancora un po’ di giorni al match - sottolinea il ct azzurro dopo l’allenamento - siamo concentrate solo sul lavoro e su quello che dovremo fare lunedì prossimo, l’emozione arriverà più a ridosso della partita. Sappiamo che incontreremo un avversario difficile, con giocatrici di qualità e grande personalità. Hanno carattere e sono molto compatte, siamo consapevoli che sarà difficile ma faremo di tutto per portare a casa il risultato”.